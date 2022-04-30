يقدم أكثر من 140 خدمة إلكترونية.. “سدايا” تُطلق تطبيق “توكلنا خدمات”

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” تطبيق “توكلنا خدمات” لتقديم أكثر من 140 خدمة إلكترونية في مكان واحد بكل يسر وسهولة.
ويشتمل “توكلنا خدمات” على استعراض رخص القيادة والتأمين والجوازات والصكوك والوكالات، والمحفظة الرقمية المعتمدة لدى الجهات الحكومية، وخدمات الفعاليات والخدمات العامة، والتي تشمل التبرع مع إحسان وتجويد البيانات ورمز توكلنا وتعريف رقم الجوال، وغيرها.
وأوضحت الهيئة أن تطبيق “توكلنا” الحالي سيقتصر على الخدمات المتعلقة بجائحة كورونا من إثبات الحالة الصحية للمُستخدمين والجواز الصحي، وخدمات فحص ولقاح كورونا، ومتطلبات السفر، وإدارة التصاريح اللازمة خلال عمليات التنقل. وفق أخبار 24″.
ودعت “سدايا” المواطنين والمقيمين والزائرين إلى المبادرة بتحميل “توكلنا خدمات” من المتاجر (App Store ،Google Stor ،AppGallery ،Galaxy Store) للاستفادة من الخدمات التي يقدمها التطبيق.