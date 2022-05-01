تنبيهات من “الأرصاد” برياح وأتربة في الرياض والمدينة وأمطار بمكة والباحة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات بتأثر عدد من المناطق بينها الرياض والمدينة المنورة، اليوم (الأحد) برياح نشطة وأتربة مثارة، فيما تشهد أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير، أمطارًا رعدية.
وأوضح المركز، أن أجزاءً من منطقة الرياض ستكون على موعد مع رياح نشطة وأتربة مثارة، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، حتى الساعة 6 مساءً، بالإضافة إلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والقصيم وحائل وتبوك.
ونوه إلى أن أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، ستشهد أمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح النشطة حتى الساعة 9 مساءً.وفق “أخبار 24”.