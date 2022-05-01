لتسهيل حركة المسافرين.. جسر الملك فهد بطاقته القصوى خلال إجازة عيد الفطر المبارك

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أن الجسر ممثلا بجميع قطاعاته وإداراته وأقسامه، سيعمل بطاقته القصوى خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حرصًا على تقديم الخدمات وتسهيلا على المسافرين والمستفيدين.
وأوضحت المؤسسة أن الجسر يستقبل المسافرين من خلال جميع مساراته بما فيها المسار الخاص بذوي الإعاقة، إلى جانب تشغيل جميع الكبائن البالغ عددها 146 كبينة للجوازات والجمارك في الجانبين السعودي والبحريني، بالإضافة إلى خدماته التي يقدمها على مدار الساعة.
وبيّنت أن فرق الصيانة والنظافة وغرف متابعة الحركة وفريق التنسيق وإدارة الأمن والسلامة والحركة بالجسر ستعمل بكامل طاقاتها، حيث من المتوقع أن تشهد الليلة الأخيرة من شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر السعيد حركة كثيفة في أعداد المسافرين والمركبات.وفق “أخبار 24”.