بالفيديو والصور.. جموع المصلين بالمسجد الحرام يؤدون صلاتي التراويح والتهجد في آخر ليالي رمضان

أدى جموع المصلين في المسجد الحرام صلاتي التراويح والتهجد في الليلة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وسط أجواء إيمانية وروحانية.
وتولى الشيخان سعود الشريم وبندر بليلة إمامة المصلين في صلاة التهجد، وقام الشيخ بندر بالدعاء بالمصلين والمعتمرين الذين وفدوا إلى الحرم المكي.
جدير بالذكر أن الديوان الملكي قد أعلن يوم أمس (السبت) أن اليوم (الأحد) هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن غداً (الإثنين) هو أول أيام عيد الفطر.
فيديو | “اللهم كما سلمتنا لـ #رمضان فتسلمه منا متقبلا”
دعاء الشيخ “بندر بليلة” في #المسجد_الحرام في آخر ليالي شهر #رمضان#معتمرون_آمنون#الإخبارية pic.twitter.com/WvT9nIKUwZ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 30, 2022
وفق “أخبار 24”.