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جديد المحليات > غبار على مناطق وأمطار محتملة بأخرى.. الطقس المتوقع لليوم الأخير من شهر رمضان
01/05/2022   7:54 ص

غبار على مناطق وأمطار محتملة بأخرى.. الطقس المتوقع لليوم الأخير من شهر رمضان

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد) آخر أيام شهر رمضان المبارك، على مدن ومحافظات المملكة.

وتوقع المركز أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم، يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

وأضاف أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر يتوقع أن تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10- 32 كم/ ساعة، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10- 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 10- 30 كم/ ساعة، وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12- 32 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

غبار على مناطق وأمطار محتملة بأخرى.. الطقس المتوقع لليوم الأخير من شهر رمضان

جديد المحليات
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