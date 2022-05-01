تزامناً مع عيد الفطر.. “سعود الطبية” تُحذّر من مخاطر الألعاب النارية على الأطفال

حذّرت مدينة الملك سعود الطبية، من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات التي يستخدمها الأطفال كأحد مظاهر الاحتفال بالعيد، وذلك تزامنًا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.
وأوضح استشاري الطوارئ الدكتور يزيد المطلق، أن الألعاب النارية والمفرقعات التي يستخدمها الأطفال إذا أُسيء استخدامها من قبلهم تحصل من جرائها إصابات شديدة في الوجه والعينين واليدين وقد تؤدي أحيانًا إلى الإصابة بعاهات مستديمة أو بالعمى وإلى الوفاة.
وأضاف أن إصابات العين بسبب الألعاب النارية تتفاوت عادة ما بين نزيف داخلها وانفصال للشبكية وتعتم للقرنية وفقدان كامل للنظر وكذلك حروق في الجفن، مهيبا بأولياء الأمور بضرورة مراقبة أطفالهم وعدم السماح لهم بشراء الألعاب النارية أو العبث بها. وفق “أخبار 24”.