مستجدات “كورونا”.. انخفاض الوفيات وحالات التعافي وارتفاع الإصابات الجديدة والحالات الحرجة

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الأحد)، ارتفاعاً في الإصابات الجديدة بـ”كورونا” والحالات الحرجة المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، وانخفاضاً في الوفيات وحالات التعافي.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 99 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 9 حالات عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 754110 إصابات بالفيروس.
وأشارت إلى معاودة منحنى الحالات الحرجة الارتفاع بعدما كان قد شهد استقراراً على مدى اليومين الماضيين؛ حيث دخلت حالتان جديدتان العناية المركزة ليبلغ إجمالي عدد الحالات الآن 47 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 113 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 741786 حالة. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى تسجيل انخفاض في حالات الوفاة، حيث تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9089 حالة وفاة.