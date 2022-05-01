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جديد المحليات > 371 مليون ريال إجمالي الزكوات الواردة عبر “زكاتي” منذ إطلاقه قبل 5 سنوات
01/05/2022   1:40 م

371 مليون ريال إجمالي الزكوات الواردة عبر “زكاتي” منذ إطلاقه قبل 5 سنوات

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قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن الزكوات الواردة عبر خدمة “زكاتي” منذ إطلاق الخدمة قبل 5 سنوات وحتى الآن، بلغت أكثر من 371 مليون ريال.

وأبانت الهيئة أن إجمالي الزكوات الواردة عبر الخدمة منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى الآن، بلغ أكثر من 75 مليون ريال.

وأوضحت أن جميع المبالغ التي وردت عبر الخدمة استفاد منها مستحقو الضمان الاجتماعي المسجلون لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يتم توجيهها مباشرة للفئات المختارة من خلال التطبيق. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن الخدمة متاحة عبر تطبيق “زكاتي” للهواتف الذكية، بحيث يستطيع الأفراد إخراج الزكاة من خلال طرق الدفع الآمنة والموثوقة في البنوك، مع إمكانية اختيار الفئات المستحقة؛ ومن أبرزها الأُسر الأشد حاجة للسكن، وأُسر المطلقات، وأُسر السجناء.

371 مليون ريال إجمالي الزكوات الواردة عبر “زكاتي” منذ إطلاقه قبل 5 سنوات

جديد المحليات
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