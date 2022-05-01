الباحة تعلن عن احتفالاتها وفعالياتها في أيام العيد

أعلنت أمانة منطقة الباحة عن روزنامة فعالياتها الاحتفالية وبرامجها الترفيهية خلال أيام عيد الفطر المبارك.
وأوضح الأمين الدكتور علي السواط أنه سينظم احتفال في أول أيام العيد على المسرح المكشوف في منتزه الأمير حسام بالقيم بمدينة الباحة، بكلمات خطابية وقصائد شعرية وطنية وعرضات شعبية وأوبريت غنائي في حب الوطن.
وأضاف أن هناك 39 فعالية متنوعة في العيد، تنفذها البلديات، منها ليلة موسيقية طربية مساء ثاني أيام العيد وألعاب نارية ومهرجان للأسر المنتجة ومهرجان عيد الطفل الذي تتخلله ألعاب ترفيهية ومسابقات وهدايا، وذلك لمدة 3 ايام.
وبين أن بلدية بلجرشي ستنظم مهرجانا للأهالي في سوق السبت ولمدة 5 أيام ويتضمن فلكلوراً شعبياً وألعاباً نارية وفعاليات متنوعة وزيارات للمرضى المنومين في المستشفيات صباح يوم العيد. وفق “أخبار 24”.
كما ستقيم بلدية قلوة احتفالا لأهالي المحافظة بتوزيع الورود والهدايا على رجال الأمن والمواطنين والمقيمين في الحدائق والمنتزهات العامة، كما تنظم بلديات محافظات غامد والقرى والعقيق والمندق والمخواة وبني كبير والحجرة وباقي البلديات فعاليات مماثلة.