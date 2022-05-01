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جديد المحليات > تعرّف على مواعيد صلاة عيد الفطر في مدن المملكة
01/05/2022   7:14 م

تعرّف على مواعيد صلاة عيد الفطر في مدن المملكة

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استعرضت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك في مدن المملكة غدًا (الاثنين).

وتبدأ الدمام صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 5:16 صباحًا، والرياض في 5:33 صباحًا، وبريدة في تمام الساعة 5:41 صباحًا، وعرعر في 5:45 صباحًا، وحائل في تمام الساعة 5:49 صباحًا.

فيما تؤدي سكاكا صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 5:51 صباحًا، ونجران في تمام الساعة 5:52 صباحًا، وأبها وجازان في تمام الساعة 5:59 صباحًا، والباحة في السادسة صباحًا، والمدينة المنورة في تمام الساعة 6:04 صباحًا، ومكة المكرمة في تمام الساعة 6:04 صباحًا، وأخيرًا تبوك في تمام الساعة 6:08 صباحًا. وفق “أخبار 24”.

 

مواعيد صلاة العيد

تعرّف على مواعيد صلاة عيد الفطر في مدن المملكة

جديد المحليات
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