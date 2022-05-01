تعرّف على مواعيد صلاة عيد الفطر في مدن المملكة

استعرضت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك في مدن المملكة غدًا (الاثنين).
وتبدأ الدمام صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 5:16 صباحًا، والرياض في 5:33 صباحًا، وبريدة في تمام الساعة 5:41 صباحًا، وعرعر في 5:45 صباحًا، وحائل في تمام الساعة 5:49 صباحًا.
فيما تؤدي سكاكا صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 5:51 صباحًا، ونجران في تمام الساعة 5:52 صباحًا، وأبها وجازان في تمام الساعة 5:59 صباحًا، والباحة في السادسة صباحًا، والمدينة المنورة في تمام الساعة 6:04 صباحًا، ومكة المكرمة في تمام الساعة 6:04 صباحًا، وأخيرًا تبوك في تمام الساعة 6:08 صباحًا. وفق “أخبار 24”.