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جديد المحليات > بالفيديو.. “الأرصاد” توضح توقعاتها لحالة الطقس في عيد الفطر
01/05/2022   7:14 م

بالفيديو.. “الأرصاد” توضح توقعاتها لحالة الطقس في عيد الفطر

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استعرض المختص في الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، اليوم (الأحد)، ملامح حالة الطقس المتوقعة في المملكة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وقال، خلال مداخلة في برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، إنه من المتوقع استمرار الأتربة المثارة والعوالق الترابية حتى ثالث أيام عيد الفطر.

وأشار إلى أن مناطق المدينة المنورة والقصيم والرياض والشرقية هي الأكثر تأثرًا بهذه الحالة، متوقعًا أن تصل سرعة الرياح فيها إلى 40 – 50 كم/ ساعة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الأرصاد” توضح توقعاتها لحالة الطقس في عيد الفطر

جديد المحليات
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