بالفيديو.. “الأرصاد” توضح توقعاتها لحالة الطقس في عيد الفطر

استعرض المختص في الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، اليوم (الأحد)، ملامح حالة الطقس المتوقعة في المملكة خلال أيام عيد الفطر المبارك.
وقال، خلال مداخلة في برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، إنه من المتوقع استمرار الأتربة المثارة والعوالق الترابية حتى ثالث أيام عيد الفطر.
وأشار إلى أن مناطق المدينة المنورة والقصيم والرياض والشرقية هي الأكثر تأثرًا بهذه الحالة، متوقعًا أن تصل سرعة الرياح فيها إلى 40 – 50 كم/ ساعة.
فيديو | محلل الطقس في مركز الأرصاد عقيل العقيل:
أتربة مثارة وعوالق ترابية تستمر حتى ثالث أيام #عيد_الفطر ومناطق #المدينة_المنورة و #القصيم و #الرياض و #الشرقية الأكثر تأثرا بها #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/rHVV5WnWhT
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 1, 2022
وفق “أخبار 24”.