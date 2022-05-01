“الثقافة” تنظم فعالية “طرف الهدب” في عيد الفطر بوادي حنيفة بالرياض

أنهت وزارة الثقافة كافة استعداداتها لتنظيم فعالية “طرف الهدب” ضمن برنامج احتفالات العيد في مطل وادي حنيفة في ظهرة البديعة بمدينة الرياض، من 2 إلى 6 شوال.
وتتضمن الفعالية باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية الموجهة لكافة شرائح المجتمع، تجمع بين الحرف السعودية، والفنون الغنائية والمسرحية والاستعراضية والطهي، مع حضور فريد للقهوة السعودية.
وتستقبل فعالية “طرف الهدب” زوّارها يومياً من 5 عصراً وحتى الساعة 1 صباحاً، في 6 مناطق رئيسية على مساحة 13.5 ألف متر مربع، صممت لتكون رحلة إبداعية متكاملة تمزج أصالة الماضي بتطور الحاضر في قالب مبتكر.
وتحت 6 عناوين هي حرفة، سواريه، جورميه، المطل، مديد، بيتزاريا، ينضوي تحت كل عنوان قسم من أقسام الفعالية، بما يحتويه من أنشطة خاصة به، منها تجارب أطعمة عالمية وعروض ثقافية ترفيهية وأعمال فنية ومشاركة أجنحة تسوق محلية. وفق “أخبار 24”.
وتهدف وزارة الثقافة إلى تقديم محتوى ثقافي رصين لأهالي وزوّار الرياض خلال العيد ضمن جهودها لإثراء حياة المجتمع وخلق منصات داعمة للمحتوى الثقافي السعودي، تنطلق منها المواهب المحلية لتقديم إبداعاتها، تمتزج فيها الثقافة بالإبداع والهوية الوطنية الأصيلة.