بالفيديو.. “تراحم”: العديد من أسر السجناء لا تستفيد من “الضمان” أو حساب المواطن.. والحملة مستمرة حتى نهاية ذي الحجة

أكد الأمين العام لحملة “تراحم”، صقر القرني، اليوم (الأحد)، أنه لا تزال هناك فرص لإقفال الحالات الإنسانية.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن حملة “تراحم” مستمرة حتى نهاية شهر ذي الحجة.
وأشار إلى أن هناك العديد من الأسر ليست موجودة في الضمان الاجتماعي أو حساب المواطن، مؤكدًا حرص “تراحم” على التنويع في إبراز الحالات من مناطق مختلفة في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وتتولى “تراحم” مهام تنفيذ برامج لرعاية نزلاء السجون والإصلاحيات ودور التوقيف، اعتمادًا على ما يرد إليها من زكوات وهبات وتبرعات.
فيديو | الأمين العام لتراحم صقر القرني:
نناشد مشاهدي #الإخبارية أنه ما تزال هناك فرصة لإقفال الحالات الإنسانية، وحملة تراحم مستمرة حتى نهاية شهر ذي الحجة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/7QlmI6SMEm
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 1, 2022
فيديو | الأمين العام لتراحم:
الكثير من الأسر ليست موجودة في الضمان الاجتماعي ولا حساب المواطن، وحريصون على التنويع في إبراز الحالات من مناطق مختلفة في المملكة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/ql8EjpHQTU
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 1, 2022