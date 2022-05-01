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جديد المحليات > “الصحة”: رمضان مفتاح للعادات الصحية.. وعلى الجميع الحرص على هذه المكتسبات الإيجابية
01/05/2022   7:14 م

“الصحة”: رمضان مفتاح للعادات الصحية.. وعلى الجميع الحرص على هذه المكتسبات الإيجابية

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قدمت وزارة الصحة عدة نصائح، لا تباعها عقب شهر رمضان، داعية لجعل صيام رمضان مفتاح للعادات الصحية والمكتسبات الإيجابية.

وقالت الوزارة في مقطع توعوي، إنه يجب ألاّ يغلق الأشخاص أبواب العادات الصحية المكتسبة خلال الشهر الفضيل، وذلك حفاظاً على صحتهم الجسدية.

وأبانت أنه يجب أن يقلل الجميع من الأكل والاكتفاء بما يسد الحاجة، وتقليل عدد الوجبات، والتوقف عن تناول السكر تماماً، والحرص على ممارسة رياضة المشي، والإقلاع عن التدخين. وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: رمضان مفتاح للعادات الصحية.. وعلى الجميع الحرص على هذه المكتسبات الإيجابية

جديد المحليات
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