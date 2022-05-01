الأعلى منذ عام ونصف.. ارتفاع تحويلات الأجانب إلى 14.7 مليار ريال في مارس الماضي

كشفت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، عن ارتفاع بنسبة 5% في تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة خلال شهر مارس الماضي.
وأوضحت البيانات أن تحويلات الأجانب بلغت نحو 14.7 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.
ومقارنة بشهر فبراير 2022، سجلت تحويلات الأجانب خلال شهر مارس 2022 ارتفاعا بنحو 3.5 مليار ريال، أي بنسبة 31%.
وأشارت البيانات إلى أن تحويلات الأجانب خلال شهر مارس 2022 تُعد الأعلى منذ أكثر من عام ونصف، أي منذ شهر يوليو 2020، والتي بلغت حينها 15.2 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.
أما تحويلات المواطنين للخارج فقد ارتفعت بنسبة 2% خلال مارس الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 لتصل إلى 6.62 مليار ريال.