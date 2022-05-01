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جديد المحليات > سوق السدرة بالرياض.. تعرف على بدايته وسبب تسميته (فيديو)
01/05/2022   7:14 م

سوق السدرة بالرياض.. تعرف على بدايته وسبب تسميته (فيديو)

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سلطت دارة الملك عبد العزيز، عبر فيديو توثيقي؛ الضوء على بدايات وتاريخ نشأة سوق السدرة الشهير بالرياض.

وأظهر المقطع التوثيقي جانباً من المحلات القديمة التي ظهرت في بداية السوق، والذي نشأ خصيصا لخدمات استيراد البضائع من الخارج.

سوق السدرة

استيراد البضائع

وتحدث في المقطع المؤرخ والباحث في التراث الدكتور الراحل أحمد الوشمي، مبيناً أن السوق بدأ مع توجه التجار إلى استيراد البضائع الخارجية وعدم اقتصارهم على البضائع المحلية، وانطلقت عملية جلب البضائع من الهند والشام ومصر والعراق واليمن وإيران، حيث بدأت تترد في جنباته أسماء “الماركات” المعروفة من أقمشة رجالية ونسائية مطرزة، فضلا عن أدوات الزينة للنساء. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن من أبرز ماركات الملابس النسائية والرجالية التي كانت تنتشر في السوق (الساحلي، واللاش، والبختة، وساق سلوى، نورة يانورة، وأم سفرة وغيرها”.

سوق السدرة

سبب التسمية

وحول تسمية سوق السدرة بهذا الاسم، أبان أنه يرجع إلى إلى مسجد السدرة وهو مسجد خالد بن سعود، لافتاً إلى أن العديد من أصحاب البيوت التي كانت خلف السوق رحلوا عنها وحولوها إلى دكاكين لاستقبال تلك البضائع وبيعها.

سوق السدرة بالرياض.. تعرف على بدايته وسبب تسميته (فيديو)

جديد المحليات
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