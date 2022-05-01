الأعلى منذ 2011.. اقتصاد المملكة يحقق نمواً بمعدل 9.6% خلال الربع الأول من العام الحالي

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الأحد) أن اقتصاد المملكة حقق نمواً بمعدل 9.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، محققا أعلى معدلات نمو منذ 2011.
وقالت الهيئة إنه وفقا للتقديرات السريعة التي قامت بها، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة في الربع الأول 2022، أعلى معدل نمو خلال السنوات العشر الماضية، مقارنة بالربع الأول من عام 2021.
وأبانت أن هذا النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 20.4%، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7%، كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية ارتفاعا بنسبة 2.4%. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، المعدل موسميا، حقق ارتفاعا نسبته 2.2% في الربع الأول 2022 مقارنة بالربع الرابع 2021، لافتة إلى أن هذا الارتفاع يرجع إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 2.9%، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.5%، فيما شهدت أنشطة الخدمات الحكومية انخفاضا بنسبة 0.9%.