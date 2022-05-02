أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتياحه لنتائج الزيارة التي قام بها إلى المملكة قبل أيام قليلة، تلبيةً لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وقال أردوغان في تصريح له إن البلدين اتفقا على الدعم الاقتصادي المشترك إلى الأمام، كاشفاً أنه بحث مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سلسلة من المواضيع المطروحة على الأجندة بين البلدين.
وأوضح الرئيس التركي أنه بحث مع ولي العهد الخطوات المشتركة التي يمكن الإقدام عليها من أجل تطوير العلاقات السعودية التركية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على إعادة تفعيل الإمكانات الاقتصادية الكبيرة بين البلدين من خلال فعاليات تجمع مستثمري البلدين، معرباً في الوقت نفسه عن دعم بلاده تنظيم معرض إكسبو الدولي 2030 في المملكة.