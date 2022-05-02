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جديد المحليات > بعد إعلان معظم الدول أن الإثنين أول أيام عيد الفطر.. هذه الدول تحتفل بالعيد الثلاثاء
02/05/2022   7:31 ص

بعد إعلان معظم الدول أن الإثنين أول أيام عيد الفطر.. هذه الدول تحتفل بالعيد الثلاثاء

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أعلنت دول عربية وإسلامية أمس السبت تعذر رؤية هلال شهر شوال وأن اليوم الأحد هو المكمل لشهر رمضان وغدا الإثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتضمنت قائمة الدول التي أعلنت أن غدا العيد كلا من السعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت والبحرين والإمارات والكويت والأردن والعراق وسوريا وفلسطين واليمن، ولبنان ومصر والسودان وليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا والصومال، كما أعلنت تركيا وماليزيا وبروناي وأندونيسيا.

وأعلنت دول بنغلاديش وباكستان وإيران أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بينما أعلنت دول أفغانستان والنيجر ومالي أن اليوم الأحد هو أول أيام العيد بشهادة شهود. وفق “أخبار 24”.

بعد إعلان معظم الدول أن الإثنين أول أيام عيد الفطر.. هذه الدول تحتفل بالعيد الثلاثاء

جديد المحليات
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