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جديد المحليات > منصة “تبرع” تعلن إنهاء إيصال زكاة الفطر لمستحقيها بوقتها الشرعي
02/05/2022   7:32 ص

منصة “تبرع” تعلن إنهاء إيصال زكاة الفطر لمستحقيها بوقتها الشرعي

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أنهت المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع” إخراج زكاة الفطر في وقتها الشرعي وإيصالها لمستحقيها الحقيقيين بدءًا من غروب شمس يوم 28 رمضان.

وأوضحت “تبرع” أنها ركزت على اختيار أجود أنواع الأرز ولديها ما يزيد على 450 جمعية شريكة و13 مجلساً من مجالس الجمعيات الأهلية حول المملكة، مبينةً أن عدد المستفيدين بلغ أكثر من 919 ألف مستفيد.

وأكدت أنها تعمل مع المنصات الوطنية الشريكة في الوصول للمتبرعين، إضافة إلى قدرة المشروع للوصول إلى الفئة المستهدفة والمستحقة لزكاة الفطر من خلال البيانات الموثقة في الجمعيات الأهلية، وتحقيق التعاون وتحري الدقة في رفع البيانات.وفق “أخبار 24”.

منصة “تبرع” تعلن إنهاء إيصال زكاة الفطر لمستحقيها بوقتها الشرعي

جديد المحليات
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