“البيئة” تكثف جولاتها الرقابية على أسواق النفع العام والمسالخ خلال إجازة العيد

كثفت وزارة البيئة والمياه والزراعة جولاتها الرقابية الميدانية على أسواق النفع العام والمسالخ والمواشي، خلال إجازة عيد الفطر بالتعاون مع الجهات الرقابية الحكومية.
وتتأكد الوزارة من التزام المنشآت والعاملين بالاشتراطات الصحية والفنية لضمان سلامة المنتجات وتداولها وضمان جودة الخدمة ومأمونية المصدر ومتابعة وفرة المنتجات في الأسواق.
وتتعاون الوزارة مع عدد من الجمعيات الخيرية وحفظ النعمة في مناطق المملكة؛ لتقديم الخضار والفواكه المصادرة والصالحة للأكل، حيث استفاد منها أكثر من 26 ألف أسرة محتاجة.وفق “أخبار 24”.
وأوضحت الوزارة أن الأيام المقبلة ستشهد مضاعفة الجهود خاصة الرقابة على المسالخ العامة والنموذجية وأسواق المواشي التي تشهد إقبالًا متزايدًا، وتحتاج إلى رفع الطاقة التشغيلية استعدادًا لعيد الفطر.