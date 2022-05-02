أدى جموع المصلين وزوار الحرمين الشريفين صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي بالمدينة المنورة.
وامتلأت جوانب الحرمين بجموع المصلين والزوار الذين حضروا لإحياء السنة النبوية بأداء صلاة العيد بعد انتهاء شهر رمضان، وسط أجواء إيمانية، ثم جلسوا للاستماع لخطبة العيد.
وتولى إمامة المصلين وإلقاء خطبة العيد بالمسجد الحرام الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، فيما تولى إمامة المصلين وإلقاء الخطبة بالمسجد النبوي الدكتور على بن عبدالرحمن الحذيفي.
فيديو | مشاهد من صلاة #عيد_الفطر المبارك في #المسجد_النبوي #الإخبارية pic.twitter.com/v4DGr65ZKo
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 2, 2022
شـاهـد ..تكـبيـرات العيد من #المسجد_النبوي #عيد_الفطر pic.twitter.com/A0urg28h39
— وكالة شؤون المسجد النبوي (@wmngovsa) May 2, 2022
#الحرم_المكي | الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله..
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. #قناة_السعودية pic.twitter.com/b5XTrNlGZn
— قناة السعودية (@saudiatv) May 2, 2022
#الحرم_المكي | صلاة #عيد_الفطر_المبارك لعام 1443هـ، من المسجد الحرام بمكة المكرمة. #قناة_السعودية pic.twitter.com/j540xlF1sV
— قناة السعودية (@saudiatv) May 2, 2022
وفق “أخبار 24”.