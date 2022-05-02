أدى جموع المصلين وزوار الحرمين الشريفين صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي بالمدينة المنورة.

وامتلأت جوانب الحرمين بجموع المصلين والزوار الذين حضروا لإحياء السنة النبوية بأداء صلاة العيد بعد انتهاء شهر رمضان، وسط أجواء إيمانية، ثم جلسوا للاستماع لخطبة العيد.

وتولى إمامة المصلين وإلقاء خطبة العيد بالمسجد الحرام الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، فيما تولى إمامة المصلين وإلقاء الخطبة بالمسجد النبوي الدكتور على بن عبدالرحمن الحذيفي.

وفق “أخبار 24”.