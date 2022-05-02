فض المنازعات: إيقاف محمد كنو 4 أشهر وتعويض النصر بـ 27 مليون ومنع الهلال من التسجيل لفترتين

أصدرت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد، قراراً بإيقاف لاعب الهلال محمد كنو لمدة أربعة أشهر ومنع الهلال من التسجيل في فترتي تسجيل كاملتين ومتتاليتين تبدأ من فترة الانتقالات الصيفية ثم الشتوية.
وألزمت أيضاً اللاعب محمد كنو ونادي الهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر يبلغ 27 مليون ريال، منها سبعة ملايين وخمسمائة ألف الدفعة الأولى المسلمة للاعب من قيمة العقد، بالإضافة لمبلغ 19 مليوناً و500 ألف التي تمثل المتبقي من قيمة عقد اللاعب.
وأشارت غرفة فض المنازعات إلى أنها قامت برد الدعوى المقدمة من اللاعب محمد كنو، موضحة إلى ثبوت إنهاء اللاعب المحترف للعقد المبرم في الثالث من يناير الماضي مع النادي دون وجود سبب مشروع أو سبب رياضي مشروع. وفق “أخبار 24”.