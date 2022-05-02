أمام الأمم المتحدة.. المملكة تؤكد حرصها على جودة الحياة بالمدن والطابع الثقافي العمراني

أكدت المملكة حرصها على جودة الحياة في مدنها وإضفاء الطابع الثقافي العمراني المحلي من خلال تنويع المسؤوليات وتعزيز الفرص الجديدة على المستويين الإقليمي والمحلي، وذلك بقصد تكريس الإسهام الفعّال في تحول المملكة وتحقيق تطلعاتها الطموحة.
وقال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لشؤون التخطيط الحضري، عادل الزهراني، خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، إن المملكة مارست التخطيط الحضري واعتمدته منذ الستينيات بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية.
وأضاف أن عام 2016 كان بمثابة مرحله مختلفة للتنمية الحضرية في المملكة، حيث أُطلقت رؤية المملكة 2030 الطموحة التي حدَّدت تطلعات وآفاق مهمة للبلاد، لتؤكد في الوقت نفسه على الإصلاحات الرئيسة في القطاع العام والاقتصاد والمجتمع ككل.
وأشار إلى هذا التوجه قد شمل تنويع الاقتصاد، وتوسيع قطاع الثقافة والترفيه، والانفتاح على السياحة، والاستفادة من التقنيات الجديدة، وتمكين المرأة والشباب، وذلك بهدف تحسين نوعية حياة مواطنينا وجميع من يزورون بلادنا من مقيمين وسياح. وفق “أخبار 24”.
وذكر أن هناك أولوية رئيسة للمملكة تتمثل في التركيز على “أنسنة المدن”، حيث كان العنصر البشري في السابق سمة أقل بروزًا في تخطيط وتصميم المدن السعودية، بينما أصبح اليوم عنصرًا أساسيًا ومبدأً توجيهيًا ضمن مبادرات التنمية العمرانية في المملكة.
وأكد أن مشروع “نيوم” يأتي اليوم لتمهيد الطريق في هذا التوجه، حيث إنه يُعد انطلاقة التغيير التي ستجسِّد مستقبل الابتكار في الأعمال والمعيشة والاستدامة، مبينًا أن مفهوم نيوم لا يقتصر على المكان فحسب.