أين وكيف انتشر؟.. هكذا ظهرت فكرة الاحتفال بيوم عالمي للعمال

يحتفل العالم في الأول من مايو في كل عام بعيد العمال، والذي يُعد مناسبة عالمية للاعتراف بدور وجهود العمال في شتى المجالات الاقتصادية.
ونوضح هنا بعض التفاصيل عن تاريخ عيد العمال:
البداية
كانت بداية الاحتفال بعيد العمال في يوم 21 أبريل عام 1856 في أستراليا، ثم انتقل الاحتفال إلى بعض الدول، أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث طالب العمال في ولاية شيكاغو عام 1886 بتخفيض ساعات العمل اليومية إلى 8 ساعات، ثم تكرر الطلب في عدد من الولايات، ليتم الاحتفال لأول مرة بعيد العمال في الولايات المتحدة في 5 سبتمبر 1882.
الأول من مايو
وجاءت رمزية الأول من مايو لعيد العمال، من كونه قد شهد إضرابًا للعمال في شيكاغو عام 1886، والذي كان يطالب بتخصيص 8 ساعات للعمل و8 ساعات للنوم، و8 ساعات للراحة والاستمتاع. وفق “أخبار 24”.
إجازة رسمية
وعلى الرغم من أن الإضراب قاده عمال ولاية أمريكية، فإنه انتشر خارج نطاق الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كانت هناك دعوات لإحياء ذكرى هذا الإضراب في عام 1890، وفي العام 1891 اعترفت الأممية الاشتراكية في مؤتمرها الثاني بعيد العمال حدثًا سنويًا.
ودعا اجتماع دولي في أمستردام جميع المنظمات والنقابات العمالية إلى عدم العمل في الأول من مايو، ليتحول بعد ذلك إلى إجازة رسمية في عشرات الدول.