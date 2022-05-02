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رياضة > “باهبري” يكشف عن هدفه مع الشباب.. ورأيه في زيادة عدد أجانب دوري المحترفين
02/05/2022   7:36 ص

“باهبري” يكشف عن هدفه مع الشباب.. ورأيه في زيادة عدد أجانب دوري المحترفين

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أكد لاعب الشباب هتان باهبري، أن فريقه يسعى لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم، مشيرا إلى أن الأمر ليس صعبا مع تكاتف الجميع.

وقال باهبري في تصريحات لبرنامج “شوت”: “فريقنا قوي ومحترم والإدارة قائمة على التعاقد مع عناصر قوية سواء محلية أو أجنبيه، فطبيعي فرض سيطرنا بالطول والعرض على المجموعة التي كنا نوجد بها في آسيا”.

وأضاف:”تغير المدرب أحيانا يكون إيجابيا أو سلبيا، فمع الهلال كان إيجابيا، فبعد التعاقد مع دياز تغيرت الأمور للأفضل وهذا ما حدث مع الشباب”.

وتابع: “وجود 8 لاعبين أجانب بالدوري أكيد إيجابي وسلبي، من الناحية السلبية سنجد أن هناك مواهب كثيرة لن تجد لها مكانا في الدوري، لكن له جانب إيجابي وهو تحفيز اللاعب ليعطي كل ما عنده”. وفق “أخبار 24”.

وأتم:” هدفنا الحصول على كأس آسيا وهذا ليس أمرا صعبا والتوقف بعد دور المجموعات ربما يضرنا والوديات ليست مقياسا”.

“باهبري” يكشف عن هدفه مع الشباب.. ورأيه في زيادة عدد أجانب دوري المحترفين

رياضة
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