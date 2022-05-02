بالفيديو والصور.. رئيس الأركان يزور مصابي القوات المسلحة ويهنئهم بالعيد

زار رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض الرويلي، يرافقه قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق الأزيمع، اليوم (الإثنين)، المصابين من أبطال القوات المسلحة بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، لتهنئتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.
ونقل الفريق الرويلي للمصابين تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وولي العهد الأمير محمد سلمان، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.
بدورهم عبر المصابون عن فخرهم واعتزازهم بما يقوم به زملاؤهم منسوبي القوات المسلحة للدفاع عن الدين والملك والوطن وما يبذلونه من تضحيات وواجب بطولي.
#فيديو_الدفاع
رئيس هيئة الأركان العامة ينقل تحيات القيادة لمصابي القوات المسلحة بمناسبة #عيد_الفطر_المبارك. pic.twitter.com/liKIsjUyxY
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) May 2, 2022
وفق “أخبار 24”.