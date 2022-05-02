نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المناطق > بالصور.. أمير “الشمالية” يلتقي المتضررين من أمطار عرعر ويتفقد منازلهم ويوجه ببدء إصلاحها
02/05/2022   10:11 م

بالصور.. أمير “الشمالية” يلتقي المتضررين من أمطار عرعر ويتفقد منازلهم ويوجه ببدء إصلاحها

+ = -
1262

تفقد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، اليوم (الإثنين)، المنازل المتضررة من جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة عرعر مؤخرًا.

والتقى خلال جولته، بعدد من المواطنين المتضررين، وتفقد أحوالهم واطمأن على الخدمات المقدمة لهم، وبادلهم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ووقف أمير المنطقة على الآثار التي خلفتها الأمطار والسيول، موجهًا بالبدء في إعادة إصلاح المنازل المتضررة وفق اشتراطات الجودة والسلامة، كما تابع سير الأعمال التي تنفذها الإدارات الحكومية للتخفيف من معاناة المواطنين المتضررين، من خلال ما تم توفيره من خدمات الإيواء العاجل والإعاشة اليومية للمتضررين.

وشدد على الجهات ذات العلاقة بالوقوف على جميع الحالات المتضررة ودراستها واتخاذ ما يلزم تجاهها، حرصًا على إنفاذ توجيهات القيادة لإيجاد حياة كريمة واستقرار للمواطنين والمواطنات.

أمير الشمالية يزور المتضررين من أمطار عرعر

أمير الشمالية يزور المتضررين من أمطار عرعر

أمير الشمالية يزور المتضررين من أمطار عرعر

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. أمير “الشمالية” يلتقي المتضررين من أمطار عرعر ويتفقد منازلهم ويوجه ببدء إصلاحها

جديد المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885209026.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.