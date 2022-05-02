بالصور.. أمير “الشمالية” يلتقي المتضررين من أمطار عرعر ويتفقد منازلهم ويوجه ببدء إصلاحها

تفقد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، اليوم (الإثنين)، المنازل المتضررة من جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة عرعر مؤخرًا.
والتقى خلال جولته، بعدد من المواطنين المتضررين، وتفقد أحوالهم واطمأن على الخدمات المقدمة لهم، وبادلهم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.
ووقف أمير المنطقة على الآثار التي خلفتها الأمطار والسيول، موجهًا بالبدء في إعادة إصلاح المنازل المتضررة وفق اشتراطات الجودة والسلامة، كما تابع سير الأعمال التي تنفذها الإدارات الحكومية للتخفيف من معاناة المواطنين المتضررين، من خلال ما تم توفيره من خدمات الإيواء العاجل والإعاشة اليومية للمتضررين.
وشدد على الجهات ذات العلاقة بالوقوف على جميع الحالات المتضررة ودراستها واتخاذ ما يلزم تجاهها، حرصًا على إنفاذ توجيهات القيادة لإيجاد حياة كريمة واستقرار للمواطنين والمواطنات.
وفق “أخبار 24”.