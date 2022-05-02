يقضي الأطباء عيد الفطر المبارك في المستشفيات لمتابعة المرضى والحالات الطارئة، مؤكدين أن العيد بالنسبة لهم هو رعاية المرضى حتى تعافيهم وخروجهم من المستشفى .
وقال عددٌ من الأطباء لـ”أخبار 24″ إن قضاء إجازة عيد الفطر في مهمة علاج ومتابعة المرضى؛ واجب إنساني وشرف عظيم، يدخل إلى قلوبهم فرحة العيد أضعافاً.
وقال أخصائي أول أطفال الطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال بتبوك، الدكتور عبد الله البلوي، إن ساعات العمل في أيام العيد لا تختلف عن بقية الأيام؛ حيث يتم متابعة المرضى وتقديم كافة الخدمات الصحية لهم.
بدوره أكد الطبيب المقيم، الدكتور محمد المصرف، أن المستشفى يعمل على مدار الساعة لاستقبال الحالات الطارئة ومتابعة المرضى المنومين ومرضى العناية المركزة.
فيما طمأن أخصائي أول عناية مركزة، الدكتور وجيه خوري، ذوي المرضى، مؤكداً أن الطاقم الطبي والتمريضي والإداري بالمستشفى يسهر على خدمة المرضى المنومين والمراجعين ومتابعة حالاتهم.