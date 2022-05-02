رسميا.. “فيفا” يحسم الجدل بشأن إعادة مباراة المنتخب المصري ضد السنغال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قرارات لجنة الانضباط بشأن مباراة المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي، التي أقيمت يوم 29 مارس الماضي، في إياب الدور النهائي للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
وكان الاتحاد المصري قد قدم شكوى إلى (فيفا) على خلفية أحداث مباراة السنغال في التصفيات، التي شهدت تصرفات من جماهير السنغال، منها توجيه أشعة الليزر على وجوه لاعبي المنتخب المصري طوال إقامة المباراة.
وقال “فيفا”، في بيان رسمي له اليوم الإثنين، إنه تقرر تغريم الاتحاد المصري، 6 آلاف فرانك سويسري؛ بسبب سوء سلوك 6 أفراد من عناصر المنتخب. كما تقرر أيضًا، تغريم الاتحاد السنغالي 175 ألف فرانك سويسري، وخوض مباراة دون جمهور. وفق “أخبار 24”.
وغرم فيفا السنغال بسبب الفشل في تنفيذ قواعد السلامة والفشل في تطبيق القانون والنظام في الاستاد، واقتحام الملعب، ورمي المقذوفات واستخدام الألعاب النارية وأقلام الليزر واستخدام أشياء لنقل رسائل غير مناسبة للأحداث الرياضية ورفع لافتات مسيئة في المدرجات.
وتأهل المنتخب السنغالي إلى كأس العالم 2022 بقطر، على حساب الفراعنة، بركلات الترجيح، بعد التعادل في نتيجة المباراتين بهدف لكل فريق. ويتواجد منتخب السنغال في المجموعة الأولى لكأس العالم بجانب قطر وهولندا والإكوادور.