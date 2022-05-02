رئيس لجنة موسم جدة يعلن تفاصيل النسخة الثانية التي تنطلق اليوم

كشف رئيس لجنة “موسم جدة 2022″، الأمير عبد الله بن بندر، تفاصيل النسخة الثانية من الموسم، والتي تنطلق اليوم (الإثنين)، ولمدة 60 يومًا.
وأكد أن النسخة الثانية من الموسم تشهد زيادة كبيرة في حجم الفعاليات، وإقامة حفلات غنائية وعروض مسرحية وبرامج وفعاليات بحرية ومعارض عالمية وألعاب ترفيهية.
وأشار إلى أنه تم استقطاب أفضل الشركات العالمية والوطنية لدعم الموسم في قطاع المطاعم والمقاهي العالمية بمختلف مناطق الموسم المتمثلة في سيتي ووك، وجدة آرت بروميناد، وجدة بيير، وجدة جنغل، ونادي جدة لليخوت، وجدة سوبر دوم، وحديقة الأمير ماجد، والبلد، وسيرك دوسوليه.
وأكد أن فعاليات النسخة الثانية من الموسم تناسب جميع فئات المجتمع وتلبي رغباتهم وتطلعاتهم، بما يعكس ما وصلت إليه المملكة في صناعة الترفيه. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه جارٍ العمل على إقامة عدد من المشاريع الترفيهية المستقبلية المستدامة في موسم جدة، ومن بينها مشروع أميرالد باي، وجزيرة بياضة، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن هذه المشاريع وتدشينها حال جاهزيتها.