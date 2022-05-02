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جديد المناطق > بالفيديو والصور.. انطلاق فعاليات موسم جدة وسط حماس كبير من الجمهور
02/05/2022   10:11 م

بالفيديو والصور.. انطلاق فعاليات موسم جدة وسط حماس كبير من الجمهور

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انطلقت اليوم (الاثنين)، فعاليات موسم جدة بنسخته الثانية، وسط حماس كبير من الجمهور.

وأظهرت بعض الصور تفاعلًا شديدًا من الجمهور خلال استمتاعهم بالأجواء والفعاليات المتنوعة التي يقدمها موسم جدة.

من جانبه، استعرض مدير عام موسم جدة، نواف قمصاني، بعض ملامح فعاليات الموسم، والتي بدأت مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، أن فعاليات موسم جدة تتوزع على كافة اتجاهات جدة الأربعة، بحيث يتم التركيز على الفعاليات البحرية في الجانب البحري، فيما تركز الأجزاء الجنوبية على تقاليد وحضارة المدينة، بالإضافة إلى افتتاح أول وأكبر غابة في الشرق الأوسط. وفق “أخبار 24”.

وأكد أنه تم الأخذ في الاعتبار حرارة الصيف، وذلك من خلال توفير أماكن مفتوحة وأخرى مغلقة، متوقعًا أن يجتذب موسم جدة ما بين 7 إلى 8 ملايين زائر محلي ومليون زائر أجنبي.

وأشار إلى أن موسم جدة مُكمّل لموسم الرياض، موضحًا أن الافتتاح سيشهد عروضًا حية بالدرونز والألعاب النارية لم تشهدها جدة من قبل.

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بالفيديو والصور.. انطلاق فعاليات موسم جدة وسط حماس كبير من الجمهور

جديد المناطق
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