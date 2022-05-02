الهلال يعتزم الاستئناف ضد قرار غرفة فض المنازعات في قضية كنو

كشفت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، عن موقف مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، من قرارات غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، في قضية محمد كنو.
وقالت المصادر وفقا لـ”الرياضية”، إن إدارة نادي الهلال تستهدف تعليق عقوبة غرفة فض المنازعات بمنع النادي من التسجيل لفترتين متتاليتين، من خلال تقديم استئناف لدى مركز التحكيم الرياضي، ضد قرارات غرفة فض المنازعات في قضية كنو.
وأوضحت المصادر، أن الهلال سيتمكن من تسجيل اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حال نجاحها في ذلك، بالاستفادة من فترة التعليق التي يمنحها المركز للأندية حتى موعد اتخاذ القرار النهائي.
وكانت غرفة فض المنازعات أصدرت مساء الأحد، قراراً بإيقاف لاعب الهلال محمد كنو لمدة أربعة أشهر ومنع الهلال من التسجيل في فترتي تسجيل كاملتين ومتتاليتين تبدأ من فترة الانتقالات الصيفية ثم الشتوية. كما ألزمت اللاعب والهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر يبلغ 27 مليون ريال.