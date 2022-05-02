كورونا في المملكة.. ارتفاع الإصابات والوفيات واستقرار الحالات الحرجة

سجل الوضع الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ارتفاعاً ملحوظاً على مستوى الإصابات والوفيات والتعافي، فيما استقرت الحالات الحرجة.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 128 إصابة جديدة بالفيروس، بارتفاع قدره 29 حالة عن يوم أمس، لكنها بقيت في المستويات المنخفضة التي بدأت في تسجيلها منذ 8 مارس الماضي.
كما ارتفعت حالات التعافي، مسجلةً 120 حالة، بارتفاع قدره 7 حالات مقارنةً بيوم أمس، لكنها جاءت أقل من الإصابات الجديدة لأول مرة منذ فترة، وبذلك ارتفع إجمالي المتعافين من كورونا إلى 741906 من أصل 754238 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة. وفق “أخبار 24”.
وشهدت الوفيات ارتفاعًا ملحوظًا، حيث توفيت 4 حالات جراء كوفيد 19 خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك لأول مرة منذ 6 أكتوبر 2021، وبذلك ارتفع إجمالي الوفيات إلى 9093 حالة وفاة.
بينما شهدت الحالات الحرجة استقراراً اليوم (الإثنين)، حيث دخلت حالتان جديدتان العناية المركزة نتيجة الإصابة بالفيروس، وهو ذات العدد الذي تم تسجيله أمس، وبذلك ارتفع إجمالي الحالات الحرجة إلى 49 حالة.