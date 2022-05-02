زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، عددًا من أئمة المسجد الحرام وأعضاء هيئة الكبار العلماء، في منازلهم ومقار إقامتهم بمكة المكرمة، لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك.

وزار الأمير بدر كلاً من عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ سعد الشثري، وعضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي وإمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد.

كما قام الأمير بزيارة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، وإمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ سعود الشريم، وعضو هيئة كبار العلماء إمام الحرم المكي الشيخ بندر بليلة.

وفق “أخبار 24”.