زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، عددًا من أئمة المسجد الحرام وأعضاء هيئة الكبار العلماء، في منازلهم ومقار إقامتهم بمكة المكرمة، لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك.
وزار الأمير بدر كلاً من عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ سعد الشثري، وعضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي وإمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد.
كما قام الأمير بزيارة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، وإمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ سعود الشريم، وعضو هيئة كبار العلماء إمام الحرم المكي الشيخ بندر بليلة.
#فيديو 🎥
نائب أمير منطقة مكة المكرمة
#بدر_بن_سلطان
يزور أصحاب الفضيلة:
• معالي د.سعد الشثري
• معالي د.صالح بن حميد
• معالي د.عبدالرحمن السديس
• د.سعود الشريم
• د.بندر بليلة
..هنأهم سموه بـ #عيد_الفطر المبارك pic.twitter.com/Ys8T8cgU1L
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) May 2, 2022
وفق “أخبار 24”.