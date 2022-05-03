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جديد المحليات > بالصور.. الألعاب النارية تزين سماء عدة مناطق احتفالاً بعيد الفطر
03/05/2022   8:26 ص

بالصور.. الألعاب النارية تزين سماء عدة مناطق احتفالاً بعيد الفطر

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أضاءت الألعاب النارية بألوانها وأشكالها المتنوعة في أول أيام عيد الفطر المبارك، مناطق المملكة، وذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة للترفيه “برنامج احتفالات العيد 2022”.

وزينت الألعاب النارية سماء مدينة تبوك، حيث شهدت الفعالية التي انطلقت من حديقة تبوك المركزية حضوراً وتفاعلاً كبيرين من قبل أهالي وزوار المنطقة؛ تعبيراً عن الابتهاج بهذه المناسبة السعيدة.

وامتلأت سماء مدينة عرعر أمس (الإثنين) بألوان البهجة والسرور والتي جسدتها الألعاب النارية، كما شهدت الفعاليات إقبالاً لافتاً من قبل الأهالي والزوار.

وتلألأت سماء المنطقة الشرقية، بإطلاق “الألعاب النارية”؛ ابتهاجاً واحتفالاً بعيد الفطر المبارك، والتي انطلقت في الواجهة البحرية بالخبر وسط حضور وتفاعل كبيرين من قبل أهالي وزوار المنطقة.

كما أضاءت الألعاب النارية سماء مدينة نجران ضمن الفعاليات التي انطلقت من مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، بحضور كثيف من أهالي وزوار المنطقة؛ تعبيراً عن الابتهاج بمناسبة عيد الفطر السعيد.

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وفق “أخبار 24”.

بالصور.. الألعاب النارية تزين سماء عدة مناطق احتفالاً بعيد الفطر

جديد المحليات
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