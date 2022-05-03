قد تصل لـ 27 مليار دولار.. أوروبا تتجه لتغريم “آبل” بتهمة انتهاكها قواعد المنافسة

اتهمت المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين شركة “آبل” الأمريكية بمنع المنافسة في أنظمة الدفع غير التلامسية، عبر فرض خدمة “آبل باي” على مستخدمي هواتفها المحمولة.
واعتبرت المفوضية، وهي الهيئة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، في بيان أن الشركة المصنعة لهواتف آي فون “تستغل موقعها المهيمن في أسواق الأجهزة المحمولة” عبر منع حلول منافسة من العمل على أجهزتها.
وتحضر المفوضية حالياً لائحة اتهام سترسل إلى أبل تحدد فيها الممارسات التي تعتبرها مناهضة للمنافسة، كما أن هناك 3 ملفات مفتوحة حالياً من قبل المفوضية الأوروبية ضدّ آبل.
وقد تفرض المفوضية وفقا لـ رويترز غرامة تبلغ نحو 10% من حجم تداولها العالمي بسبب انتهاك القوانين، ما يعني، بالنظر إلى مداخيل آبل في 2020، أن الغرامة قد تصل إلى 27.4 مليار دولار أمريكي. وفق “أخبار 24”.
وكانت دول أوروبية أخرى مثل هولندا وألمانيا فتحت تحقيقات أو سنت تشريعات متعلقة بخدمة “آبل باي” سابقاً، كما وافقت كوريا الجنوبية على قانون الشهر الماضي يمنع أبل من إجبار مطوري البرمجيات على استخدام آبل باي.