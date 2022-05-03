“الحرس الوطني” تعلن إقامة مهرجان ليالي العيد.. وهذه فعالياته

أعلنت وزارة الحرس الوطني، اليوم (الإثنين)، عن إقامة فعاليات مهرجان “ليالي العيد”، والتي تنظمها الشؤون الثقافية بالوزارة.
وأوضحت أن المهرجان سيقام في الفترة من 2 إلى 5 شوال الجاري، بحديقة مؤتة في مدينة الملك عبدالعزيز السكنية بخشم العان، وذلك من الساعة 6:30 مساءً حتى 11 مساءً.
وتشمل فعاليات مهرجان ليالي العيد كلًا من العرضة السعودية، والفرقة الترفيهية، واستعراض للفرقة الموسيقية، والفرقة الاستعراضية، وشارع الفنون، وركن الفود ترك، وركن الخط العربي، وركن العزف الموسيقي المنفرد، وفعاليات مركز واحة المرأة الثقافي. وفق “أخبار 24”.
كما أعلنت عن انطلاق فعالية “مسيرة العيد” للدراجات النارية والسيارات المعدلة خلال ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك، في بوابة رقم 2 بمدينة الملك عبدالعزيز السكنية، في تمام الساعة 6 مساءً.