قرارات صارمة.. حرمان روسيا من الترشح لاستضافة يورو 2028 و 2030

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” اليوم (الإثنين) عدة قرارات صارمة، ضد الاتحاد والأندية الروسية.
ومنع يويفا روسيا من التقدم بملف لاستضافة منافسات يورو 2028 و2032، ضمن سلسلة الإجراءات العقابية الناجمة عن عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
كما قرر يويفا إشراك البرتغال بدلا من روسيا في بطولة أوروبا للكرة النسائية هذا الصيف في إنجلترا ومنع الأندية الروسية من المشاركة في دوري أبطال أوروبا للموسم القادم 2022-2023. وفق “أخبار 24”.
وكان المنتخب الروسي قد استبعد في وقت سابق من ملحق تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.
Russia will not participate in this summer’s UEFA Women’s EURO 2022.
Portugal, the opponent defeated by Russia in the qualifying play-offs, will now participate in Group C.
Additionally, Russian teams will not participate in UEFA club competitions next season.
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— UEFA (@UEFA) May 2, 2022