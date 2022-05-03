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رياضة > اتحاد الكرة المصري يصعد شكوى مواجهة السنغال
03/05/2022   8:24 ص

اتحاد الكرة المصري يصعد شكوى مواجهة السنغال

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أكد اتحاد الكرة المصري على أنه سيتم تصعيد شكوى مباراة مصر والسنغال إلى محكمة التحكيم الرياضي.

وشدد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حلمي مشهور على تصعيد الأمر لمحكمة التحكيم الرياضي.

وأضاف أن هناك محامياً أجنبياً سيعمل على القضية بحثًا عن حقوق المنتخب المصري.

واكتفت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بتغريم السنغال 175 ألف فرانك سويسري مع مباراة بدون جمهور على خلفية أحداث مباراة مصر. وفق “أخبار 24”.

وطالب الاتحاد المصري بإعادة المباراة المؤهلة لتصفيات كأس العالم 2022 بقطر لكن طلبه قوبل بالرفض.

اتحاد الكرة المصري يصعد شكوى مواجهة السنغال

رياضة
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