السماح بدخول مواطني المملكة إلى كوريا الجنوبية بدون تأشيرة.. وهذه هي الشروط

أعلنت سفارة المملكة لدى كوريا الجنوبية، أن السلطات الكورية رفعت التعليق عن دخول مواطني المملكة إلى أراضيها بدون تأشيرة لمدة 30 يومًا كحد أقصى، اعتبارًا من يوم 1 مايو الجاري.
وأهابت السفارة، بالمواطنين الراغبين في زيارة كوريا الجنوبية اتباع التعليمات المطلوبة قبل السفر وفي مقدمتها الدخول إلى موقع K-ETA أو تحميل تطبيق K-ETA للهواتف الذكية وتعبئة البيانات المطلوبة قبل صعود الطائرة بـ٧٢ ساعة.
ونوهت إلى ضرورة الدخول إلى موقع Q-CODE وتعبئة البيانات المطلوبة وبينها إرفاق نتيجة سلبية لفحص PCR تم إجراؤه خلال 48 ساعة قبل السفر، وإرفاق الجواز الصحي أو شهادة التطعيم. وفق “أخبار 24”.