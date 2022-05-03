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جديد المحليات > “الأرصاد” تصدر تنبيهات بعوالق ترابية بالرياض وأمطار بعسير والباحة في ثاني أيام العيد
03/05/2022   8:28 ص

“الأرصاد” تصدر تنبيهات بعوالق ترابية بالرياض وأمطار بعسير والباحة في ثاني أيام العيد

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات بتأثر أجزاء عدد من المناطق بينها الرياض والشرقية، اليوم (الثلاثاء) بعوالق ترابية، فيما تشهد أجزاء من مناطق الباحة وعسير أمطاراً رعدية.

وأوضح المركز، أن أجزاءً من منطقة الرياض ستكون على موعد مع عوالق ترابية، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية، حتى الساعة 11 صباحاً، بالإضافة إلى أجزاء من مناطق الشرقية والقصيم وجازان.

ولفت إلى أن أجزاءً من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف، ستتأثر برياح نشطة وأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة 7 مساءً، فيما ستشهد أجزاء من مناطق الباحة وعسير أمطاراً رعدية ونشاطاً في الرياح النشطة حتى الساعة 7 مساءً. وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد” تصدر تنبيهات بعوالق ترابية بالرياض وأمطار بعسير والباحة في ثاني أيام العيد

جديد المحليات
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