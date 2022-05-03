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03/05/2022   3:02 م

7 إرشادات تغذوية لتجنب التخمة وعسر الهضم بعد رمضان

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قدمت مدينة الملك سعود الطبية، عدة نصائح غذائية للمساعدة في تجنب التخمة وعسر الهضم في عيد الفطر وبعد شهر رمضان.

وأوضحت أخصائي التغذية العلاجية نورة الفدا، أنه يجب الحرص على أن تكون وجبة الإفطار خفيفة خلال أول أيام العيد ومضغ الطعام جيدًا قبل بلعه حتى يتم هضمه بشكل سليم، كما يجب تقليل محتوى الدهون في الطعام تجنبًا لحدوث صعوبة في عملية الهضم، وتناول كميات معتدلة من اللحوم.

ونوهت على أهمية زيادة تناول الفواكه والخضراوات الطازجة، وتناول الأغذية الغنية بالألياف كالحبوب الكاملة والشوفان والنخالة والخضراوات الورقية، مشيرة إلى أنه في حالة قضاء العيد خارج المنزل فيجب الحرص على اختيار مصادر غذاء آمنة وموثوقة والابتعاد عن المصادر غير المعروفة لتجنب الإصابة بالتسمم الغذائي. وفق “أخبار 24”.

7 إرشادات تغذوية لتجنب التخمة وعسر الهضم بعد رمضان

طب وتداوي
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