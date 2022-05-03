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جديد المحليات > نصائح للحصول على نظام غذائي متوازن خلال فترة العيد
03/05/2022   3:02 م

نصائح للحصول على نظام غذائي متوازن خلال فترة العيد

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وجه التجمع الصحي في مكة المكرمة، عددًا من النصائح المهمة للحصول على نظام غذائي متوازن خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وأوضح تجمع مكة الصحي، أنه يجب عدم الإفراط في تناول الحلويات والشوكولاتة أثناء زيارات العيد، كما يجب الحرص على شرب كميات كافية من الماء، إضافة إلى التقليل من شرب القهوة والشاي.

ونصح أيضا بممارسة نشاط بدني خفيف خلال أيام العيد للتغلب على الكسل وتجنب زيادة الوزن، إضافة إلى قرب مواعيد الوجبات تدريجيًّا إلى مواعيد الوجبات المعتادة، حيث إن الجسم مازال معتادًا على أوقات الإفطار والسحور في رمضان، والذي يساعد الجهاز الهضمي على التأقلم.

نظام غذائي متوازن

وفق “أخبار 24”.

نصائح للحصول على نظام غذائي متوازن خلال فترة العيد

جديد المحليات
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