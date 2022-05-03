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جديد المحليات > تصوير جوي مهيب لحشود المصلين خلال صلاة عيد الفطر بمسجد قباء
03/05/2022   3:02 م

تصوير جوي مهيب لحشود المصلين خلال صلاة عيد الفطر بمسجد قباء

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أدى جموع من المصلين، أمس (الإثنين)، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد قباء بالمدينة المنورة الذي يعد أول مسجد أسس في الإسلام.

وأظهر مقطع فيديو نشرته أمانة المدينة المنورة، مشهدا جويا مهيبا لصلاة العيد وقد وصلت صفوف المصلين إلى عشرات الأمتار خارج مسجد قباء، فيما لاقى المقطع تداولاً واسعاً وإعجاباً كبيراً من قبل متداوليه.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن قي وقت سابق، إطلاق أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء، وتطوير المنطقة المُحيطة به، موجهاً بتسمية المشروع باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بهدف رفع المساحة الإجمالية للمسجد لـ 50 ألف متر مُربع بواقع 10 أضعاف مساحته الحالية، وبطاقة استيعابية تصل إلى 66 ألف مُصلٍ.

مسجد قباء مسجد قباء مسجد قباء

وفق “أخبار 24”.

تصوير جوي مهيب لحشود المصلين خلال صلاة عيد الفطر بمسجد قباء

جديد المحليات
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