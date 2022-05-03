تصوير جوي مهيب لحشود المصلين خلال صلاة عيد الفطر بمسجد قباء

أدى جموع من المصلين، أمس (الإثنين)، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد قباء بالمدينة المنورة الذي يعد أول مسجد أسس في الإسلام.
وأظهر مقطع فيديو نشرته أمانة المدينة المنورة، مشهدا جويا مهيبا لصلاة العيد وقد وصلت صفوف المصلين إلى عشرات الأمتار خارج مسجد قباء، فيما لاقى المقطع تداولاً واسعاً وإعجاباً كبيراً من قبل متداوليه.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن قي وقت سابق، إطلاق أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء، وتطوير المنطقة المُحيطة به، موجهاً بتسمية المشروع باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بهدف رفع المساحة الإجمالية للمسجد لـ 50 ألف متر مُربع بواقع 10 أضعاف مساحته الحالية، وبطاقة استيعابية تصل إلى 66 ألف مُصلٍ.
#المدينة_حياة |
مشاهـد مبهجـة لصفـوف
المصليـن تمـلأ الساحـات
المحيطة لـ #مسجد_قباء.#المدينة_المنورة#عيد_الفطر
— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah) May 2, 2022
وفق “أخبار 24”.