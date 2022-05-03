ريما بنت بندر تحضر حفل استقبال البيت الأبيض للمسلمين بمناسبة عيد الفطر

حضرت السفيرة السعودية لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر، حفل استقبال عيد الفطر الذي نظمه الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض للمسلمين في الولايات المتحدة، وأكدت أنه يعد تذكيرًا بأواصر الصداقة العميقة بين أمريكا والعالم الإسلامي.
ونشر بايدن صوراً له مع عشرات المسلمين من الولايات المتحدة في حفل استقبال عيد الفطر بالبيت الأبيض، مرسلاً تحياته وتقديره لكل المسلمين حول العالم الذين يحتفلون بمناسبة عيد الفطر. وفق “أخبار 24”.
بدورها قالت الأميرة ريما بعد حضور حفل الاستقبال الذي أُقيم يوم الإثنين، إن هذا التجمع الرائع بمثابة تذكير بأواصر الصداقة العميقة بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي.
Jill and I were honored to host an Eid al-Fitr reception at the White House tonight, and we send our warmest greetings to everyone celebrating across the world. Eid Mubarak! pic.twitter.com/4OTeQBE0Jw
— President Biden (@POTUS) May 2, 2022
I was honored to attend the reception President Biden hosted today at the White House commemorating Eid Al-Fitr. This wonderful gathering was a reminder of the deep bonds of friendship between the United States and the Islamic world.
— Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) May 3, 2022