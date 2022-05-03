​إضافة إلى التعويض المستحق.. “طيران ناس” تمنح من تعثرت رحلاته تذاكر مجانية بقيمة 100%

أصدرت شركة طيران ناس اليوم (الثلاثاء)، بياناً أكدت من خلاله أنها ستمنح من تعثرت رحلاتهم تذاكر مجانية بقيمة 100%، إضافة إلى التعويض المستحق.
وأوضح البيان أن المسافرين الذين كانوا على متن رحلاته المتعثرة سوف يتم منحهم 100% من سعر التذكرة، مبيناً أنه يمكنهم الاستفادة منها على أي وجهة من وجهات طيران ناس الداخلية والدولية، وذلك بالإضافة إلى التعويض المستحق بحسب لائحة حقوق العملاء.
ويأتي ذلك تبعاً للبيان السابق الذي أصدره طيران ناس حول تعثر بعض رحلاته لأسباب خارجه عن إرادة الشركة.
وكانت شركة طيران ناس قد قدمت في وقت سابق اعتذاراً لمسافريها، بعد تأخر رحلاتهم، وتعهدت بتعويض المتضررين من تأخر أو إلغاء الرحلات. وفق “أخبار 24”.