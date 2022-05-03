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جديد المناطق > أمير الباحة يكرم 4 شباب لمواقفهم البطولية في إنقاذ حياة عدة أشخاص
03/05/2022   11:14 م

أمير الباحة يكرم 4 شباب لمواقفهم البطولية في إنقاذ حياة عدة أشخاص

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كرم أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، اليوم الثلاثاء 4 شباب من أبناء المنطقة أدوا مواقف بطولية أنقذت حياة أشخاص.

ويأتي التكريم تقديرًا للأعمال التي يقدمها أبناء الوطن حيث نجح الشابان طارق ونايف عايض الغامدي في استخدام صهريج وإنقاذ مواطن ستيني وأغنامه من الغرق في سيول مركز وراخ بمحافظة العقيق.

كما كرم الأمير عضو جمعية ساعد للبحث والإنقاذ التطوعية الكابتن سعد بخيت الغامدي، والشاب سعيد عايض الغامدي بعد إنقاذهما حياة شخص جرفت السيول مركبته بوادي كرا الحائط بمحافظة العقيق وقدما المساعدة له وهو بصحة جيدة ولله الحمد. وفق “أخبار 24”.

من جانبهم شكر المكرمون أمير المنطقة على حرصه وتكريمه لهم موضحين أن هذا التكريم شرف عظيم ووسام على صدورهم يحفزهم لتقديم المزيد لخدمة وطنهم.

أمير الباحة يكرم 4 شباب لمواقفهم البطولية في إنقاذ حياة عدة أشخاص

جديد المناطق
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