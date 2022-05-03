الرئيس التنفيذي لمطارات جدة يرد على شكاوى إلغاء رحلات المسافرين من شركات الطيران

قال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس ريان طربزوني، إن هناك الكثير من التحديات التي تمت مواجهتها، ومعالجتها بالشكل الأمثل؛ وذلك رداً على الكثير من شكاوى المسافرين بعد إلغاء رحلاتهم بمطار الملك عبدالعزيز.
وأوضح خلال لقائه ببرنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن التحديات الأساسية تكمن في تأخر الأمتعة وعدم وصولها، وتأخر الرحلات الجوية، وعودة الطيران بشكل قوي ومتسارع مع دخول موسم العمرة، مبيناً أنه تم جلب كل الكفاءات للتعامل بشكل احترافي مع هذه التحديات.
ولفت إلى أنه تم الاستعانة بخبرات عالمية لمواجهة تلك التحديات، وكذلك الاستخدام الأمثل لجميع الصالات الموجودة بالمطار، وبكامل الكفاءات المتوفرة، إضافة إلى توعية المسافرين بشأن الأمتعة الخاصة بهم، والتنسيق بين الشركات الوطنية العاملة في المطار، والعمل على رجوعها بالكفاءة التشغيلية الكاملة. وفق “أخبار 24”.
وكان مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة قد شهد تكدس وافتراش عدد كبير من المسافرين داخل وخارج صالات المطار، بسبب إلغاء رحلاتهم، الأمر الذي تسبب في تذمرهم وتقدمهم بالكثير من الشكاوى.
فيديو | الرئيس التنفيذي لشركة #مطارات_جدة م. ريان طربزوني:
واجهنا تحديات في الأمتعة وتم العمل عليها ومعالجتها بالشكل الأمثل#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/0C4INQfWC8
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 3, 2022
فيديو | الرئيس التنفيذي لشركة مطارات #جدة م. ريان طربزوني:
تم الاستعانة بخبرات عالمية لمواجهة التحديات التي تعرض لها مطار الملك عبدالعزيز الدولي #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/go2yiDe0PC
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 3, 2022