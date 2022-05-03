نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > الرئيس التنفيذي لمطارات جدة يرد على شكاوى إلغاء رحلات المسافرين من شركات الطيران
03/05/2022   11:14 م

الرئيس التنفيذي لمطارات جدة يرد على شكاوى إلغاء رحلات المسافرين من شركات الطيران

+ = -
1080

قال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس ريان طربزوني، إن هناك الكثير من التحديات التي تمت مواجهتها، ومعالجتها بالشكل الأمثل؛ وذلك رداً على الكثير من شكاوى المسافرين بعد إلغاء رحلاتهم بمطار الملك عبدالعزيز.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن التحديات الأساسية تكمن في تأخر الأمتعة وعدم وصولها، وتأخر الرحلات الجوية، وعودة الطيران بشكل قوي ومتسارع مع دخول موسم العمرة، مبيناً أنه تم جلب كل الكفاءات للتعامل بشكل احترافي مع هذه التحديات.

ولفت إلى أنه تم الاستعانة بخبرات عالمية لمواجهة تلك التحديات، وكذلك الاستخدام الأمثل لجميع الصالات الموجودة بالمطار، وبكامل الكفاءات المتوفرة، إضافة إلى توعية المسافرين بشأن الأمتعة الخاصة بهم، والتنسيق بين الشركات الوطنية العاملة في المطار، والعمل على رجوعها بالكفاءة التشغيلية الكاملة. وفق “أخبار 24”.

وكان مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة قد شهد تكدس وافتراش عدد كبير من المسافرين داخل وخارج صالات المطار، بسبب إلغاء رحلاتهم، الأمر الذي تسبب في تذمرهم وتقدمهم بالكثير من الشكاوى.

الرئيس التنفيذي لمطارات جدة يرد على شكاوى إلغاء رحلات المسافرين من شركات الطيران

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885209166.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.