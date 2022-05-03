77 % زيادة في إيرادات فايزر بسبب إنتاج لقاحات كورونا

سجلت شركة فايزر الأمريكية إيرادات بلغت 25.7 مليار دولار في الربع الأول من 2022، بزيادة 77% على أساس سنوي، بفضل مبيعاتها من لقاحها المضاد لفيروس كورونا.
وأبقت المجموعة، وفقا لـ “رويترز” على تقديراتها المتعلقة بتسويق علاجها المضاد لكورونا “باكسلوفيد” بقيمة 22 مليار دولار خلال العام بأكمله، حسب نتائجها المالية التي نشرت اليوم الثلاثاء.
وكانت منظمة الصحة العالمية أوصت بشدة باستخدام هذا الدواء المضاد للفيروسات في شهر أبريل الماضي لمن يعانون أشكالا أقل حدة من كورونا، والمعرضين أكثر لدخول المستشفى.
من جهة أخرى، بقيت التقديرات المتعلقة بالإيرادات السنوية متراوحة بين 98 و102 مليار دولار، وبلغت الأرباح بين يناير ومارس 7.9 مليار دولار.